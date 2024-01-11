Уже сожжено 153 единицы техники: названа одна из главных ловушек для армии РФ за всю войну

В России не понимают, что их войска снова попадают в ловушку на этом отрезке фронта

Около 300 украинских солдат удерживают разрушенное село Крынки на левом берегу Днепра. Площадь плацдарма составляет менее 1 кв. км. При этом Кремль отправляет туда всё новые и новые колонны бронетехники.

В России не понимают, что их войска снова и снова попадают в ловушку на этом отрезке фронта, так как ВСУ обстреливают их с правого берега. Такое мнение озвучила военный эксперт BILD Юлиан Рёпке.

"Чего россияне не понимают или не хотят понять: они попадают в одну из самых смертоносных ловушек за всю войну. Украинская армия создала непробиваемый оборонительный щит вокруг своих отважных воинов на южном берегу Днепра. С помощью дронов-камикадзе, западной высокоточной артиллерии и средств РЭБ они уже почти три месяца отбивают каждую волну российских атак", — пишет Рёпке.

Он подсчитал, что за время обороны Крынок уничтожены 153 единицы бронетехники россиян. В их числе 19 танков, 58 БТР, 35 армейских грузовиков, 12 РСЗО и шесть САУ. При этом Украина потеряла 31 единицу бронетехники, 16 из которых — артиллерийские системы.

Ранее "Телеграф" сообщил, что российские оккупанты продолжают бросать в бой все более редкую технику, количество которой иногда исчисляется единицами. Но это не спасает ее от уничтожения. Так, например, бронированную ремонтно-эксплуатационную машину (БРЭМ-Л) на базе БМП-3.