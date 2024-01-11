Вже спалено 153 одиниці техніки: названо одну з головних пасток для армії РФ за всю війну

У Росії не розуміють, що їхні війська знову та знову потрапляють у пастку на цьому відрізку фронту

Близько 300 українських солдатів утримують зруйноване село Кринки на лівому березі Дніпра. Площа плацдарму не перевищує 1 кв. км. При цьому Кремль постійно відправляє туди нові колони бронетехніки.

У Росії не розуміють, що їхні війська знову та знову потрапляють у пастку на цьому відрізку фронту, оскільки ЗСУ обстрілюють їх із правого берега. Таку думку висловила військовий експерт BILD Юліан Репке.

"Чого росіяни не розуміють чи не хочуть зрозуміти: вони потрапляють в одну з найстрашніших пасток за всю війну. Українська армія створила непробивний оборонний щит навколо своїх відважних воїнів на південному березі Дніпра. За допомогою дронів-камікадзе, західної високоточної артилерії та засобів РЕБ вони вже майже три місяці відбивають кожну хвилю російських атак", — пише Репке.

Він підрахував, що за час оборони Кринок знищено 153 одиниці бронетехніки росіян. Серед них 19 танків, 58 БТР, 35 армійських вантажівок, 12 РСЗВ і шість САУ. Україна втратила 31 одиницю бронетехніки, 16 з яких — артилерійські системи.

Раніше "Телеграф" повідомив, що російські окупанти продовжують кидати в бій дедалі рідкіснішу техніку, кількість якої іноді обчислюється одиницями. Але це рятує її від знищення. Так, наприклад, броньовану ремонтно-експлуатаційну машину (БРЕМ-Л) на базі БМП-3.