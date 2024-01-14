Арифметика войны. Эксперт посчитал, сколько танков в России могут снять с консервации

Дела с танками в РФ идут не лучшим образом

Из чуть менее 3000 танков, имевшихся в строю у ВС РФ к началу полномасштабного вторжения в Украину, враг потерял не менее 2600. Однако он может пополнить их ряды еще несколькими тысячами танков, снятых с хранения, правда, со многими нюансами.

Об этом пишет в своем блоге военный историк и эксперт Андрей Харук. Он оценивает общее число бронемашин, которые РФ может снять с хранения, примерно в 6-7 тысяч единиц.

На основе открытых данных часть этих танков даже удалось идентифицировать по типам:

750 танков Т-80, в основном БВ и УД;

1945 танков Т-72, в основном, немодернизированных Т-72Б, а также Т-72А и Т-72;

1239 танков Т-62, в том числе много Т-62М;

413 танков Т-54/55.

В то же время нет сколь-нибудь точных данных по Т-64 и Т-90, поскольку в первом случае "шестьдесятчетверки" производились в Харькове, и в РФ просто нет достаточного числа рабочих кадров и запчастей к ним. Т-90 же как самый современный танк вряд ли находился на хранении в больших количествах.

Восстановить смогут лишь часть

Вместе с тем наличие тысяч танков на базах хранения не гарантирует их восстановления, ведь многое зависит от срока и условий хранения, а главное – мощностей танкоремонтных предприятий, которых в РФ всего три. Еще два предприятия могут как производить новые, так и ремонтировать, и модернизировать уже существующие.

Мощности по восстановлению танков на заводах в РФ точно неизвестны. Как пишет Андрей Харук, 103-й бронетанковый ремонтный завод (Забайкалье) имеет мощности от 8 до 23 (по данным роспропаганды) отремонтированных танков в месяц. Завод №61 (Санкт-Петербург) это 30-60 введенных в строй танков в год, а №163 (Краснодар) за год восстановил 25 танков.

На "Омсктрансмаше" производили, а теперь модернизировали танки Т-80. Ситуацию на предприятии иллюстрируют спутниковые фото: в ноябре 2022 г. здесь можно было насчитать около 100 ожидавших ремонта танков; в мае 2023-го очередь выросла примерно вдвое.

"Время восстановления одного танка, снятого с базы хранения, сильно зависит от его сохранности. Для машин в худшем состоянии он достигает трех-четырех месяцев. Часто для восстановления приходится прибегать к каннибализации (разбору на запчасти. — "Телеграф") других машин", — подчеркивает Андрей Харук.

Другой производитель танков — "Уралвагонзавод" — в 2011-2021-м годах модернизировал более 1200 Т-72, в среднем от 120 до 300 единиц в год.

В целом, как пишет Андрей Харук, в год российская танковая промышленность способна производить, ремонтировать и восстанавливать после хранения около 400 танков. По данным РФ, эта цифра составляет примерно 700-800 единиц, а в 2023-м даже возросла до 1500. Однако при этом из-за санкций падает качество продукции: возвращенные в строй танки оборудуют тепловизорами, параметры которых приближены к устройствам времен "холодной" войны.

В целом же, как считает эксперт, из-за таких объемов восстановления оккупанты постараются в текущем году беречь свои танки, чтобы сформировать ударный кулак для будущих ударов.

А тем временем в рядах ВСУ воюет шведская версия немецкого Leopard 2A5 — Strv.122, которую украинские танкисты считают лучшей техникой для ночного боя.