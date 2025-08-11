Хронологія війни — день 1265: ЗСУ просунулися в Сумській області, а Росія знову атакує дронами

11 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі понеділок, 11 серпня 2025 року. Зі США надходять все нові сигнали щодо майбутніх переговорів з Росією та можливого припинення бойових дій в Україні. Тим часом ЗСУ просунулися на фронті та звільнили населений пункт Бессалівка Сумської області.

Як проходить 1265 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 11 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росія запустила "Шахеди" з кількох напрямків. Деякі з них уже у повітряному просторі України.

Тим часом карти бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядають так:

Карта, де фронт біля Дніпропетровської області 11.08.2025

Карта бойових дій у Сумській області від DeepState 11.08.2025

