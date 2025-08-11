Хронологія війни — день 1265: ЗСУ просунулися в Сумській області, а Росія знову атакує дронами
11 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині
На календарі понеділок, 11 серпня 2025 року. Зі США надходять все нові сигнали щодо майбутніх переговорів з Росією та можливого припинення бойових дій в Україні. Тим часом ЗСУ просунулися на фронті та звільнили населений пункт Бессалівка Сумської області.
Як проходить 1265 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 11 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Росія запустила "Шахеди" з кількох напрямків. Деякі з них уже у повітряному просторі України.
Тим часом карти бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядають так:
