Війна — день 695: Україна страждає від нестачі боєприпасів, але вражає дронами

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 19 січня 2024 року. Обстановка на фронті дуже напружена, особливо на Куп’янському напрямі, проте напередодні українські безпілотники здійснили своєрідний прорив, — вперше дрон влучив по цілі в Санкт-Петербурзі, пролетівши 1250 кілометрів уночі, при цьому в Україні обіцяють зробити більше таких дронів. Більше того, знову поновилися розмови про запуск одразу двох аеропортів в Україні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Ворог просунувся у Веселому Донецькій області, біля Орлянки на Куп’янському напрямку та дачного поселення "Виноградники" під Авдіївкою, — DeepState.

Ситуація у Веселому під Соледаром

Дачне поселення "Виноградники" під Авдіївкою

Орлянка під Куп’янськом

Що було в Україні 16 січня — читайте за посиланням: Війна — день 692: окупанти збільшують кількість атак на сході та півдні

Інформацію за 17 січня дивіться за посиланням: Війна — день 693: обстріл Одеси та Харкова, окупанти атакують під Лиманом

Про те, що відбувалося 18 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 694: росіяни "затихли" під Куп’янськом, але тиснуть в інших місцях