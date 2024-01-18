Війна — день 694: росіяни "затихли" під Куп’янськом, але тиснуть в інших місцях

Оперативно про головне за добу

Бойові дії в Україні не вщухають, а російські окупанти сфокусували зусилля на сході країни. Зокрема йдеться про спроби виконати наказ Кремля про захоплення Донецької та Луганської областей, оскільки на Куп’янському напрямку (Харківська область) загарбники "притихли". На південному фронті бої теж продовжуються, проте росіяни там не настільки активні. При цьому ЗСУ намагаються зберегти ініціативу на полі бою, що, за словами президента Володимира Зеленського, є головним завданням України у 2024 році.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 18 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти обстрілюють Україну "шахедами", загрозу було оголошено для Вінницької області, а раніше вибухи чули на Миколаївщині.

Про те, що відбувалося 15 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 691: ЗСУ успішно збили два російські літаки у Приазов’ї

Що було в Україні 16 січня — читайте за посиланням: Війна — день 692: окупанти збільшують кількість атак на сході та півдні

Інформацію за 17 січня дивіться за посиланням: Війна — день 693: обстріл Одеси та Харкова, окупанти атакують під Лиманом