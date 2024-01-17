Росіяни затихли під Куп’янськом, але люто тиснуть на Донбасі: що відбувається на фронті (карта)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1069
Інтенсивність бойових дій дуже висока
Триває 693-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 16 січня на фронті сталося 98 бойових зіткнень. Окупанти сконцентрували сили на Донбасі.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
На Лиманському напрямку наші захисники відбили 11 атак у районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області. Ще 17 атак було відбито атак біля Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та на північ від Григорівки, Веселого Донецької області.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак окупантів. Бої точилися біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який намагається оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. За добу 16 січня було відбито 20 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. За добу відбито 17 атак.
На Запорізькому напрямку наші воїни відбили одну атаку росіян. Бій йшов на захід від Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи із позицій. Минулої доби росіяни здійснили 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.
Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 17 січня росіяни атакували південь України безпілотниками. Пошкоджено житловий будинок у Приморському районі Одеси, згоріли автомобілі. Постраждало троє людей.