Росіяни затихли під Куп’янськом, але люто тиснуть на Донбасі: що відбувається на фронті (карта)

Інтенсивність бойових дій дуже висока

Триває 693-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 16 січня на фронті сталося 98 бойових зіткнень. Окупанти сконцентрували сили на Донбасі.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 11 атак у районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області. Ще 17 атак було відбито атак біля Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та на північ від Григорівки, Веселого Донецької області.

Ситуація на Лиманському напрямку на карті deepstate

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак окупантів. Бої точилися біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Ситуація на Бахмутському напрямку на карті deepstate

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який намагається оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. За добу 16 січня було відбито 20 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Ситуація на Авдіївському напрямку на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. За добу відбито 17 атак.

Ситуація на Мар’їнському напрямку на карті deepstate

На Запорізькому напрямку наші воїни відбили одну атаку росіян. Бій йшов на захід від Вербового Запорізької області.

Ситуація на Запорізькому напрямку на карті deepstate

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи із позицій. Минулої доби росіяни здійснили 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Ситуація на Херсонському напрямку на карті deepstate

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 17 січня росіяни атакували південь України безпілотниками. Пошкоджено житловий будинок у Приморському районі Одеси, згоріли автомобілі. Постраждало троє людей.