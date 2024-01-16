ЗСУ зруйнували те, що Путін будував десятиліттями: радник Байдена оцінив здобутки України

Величезні мінні поля не дозволили Україні значно просунутися на фронті

Україна не лише зруйнувала російські військові можливості, на створення яких пішли десятиліття, а й змогла провести економічні реформи та розвинути свою військову промисловість.

Як передає "Суспільне", про це розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі (Швейцарія).

"Вони (ЗСУ — ред.) завдали серйозних втрат російській армії, зруйнувавши основні можливості, які будувалися десятиліттями. І на тлі всього цього Україна провела економічні реформи, зміцнила власну оборонно-промислову базу та прискорила свою інтеграцію із Заходом", — зазначив він.

Салліван нагадав, що з початку вторгнення Україна змогла повернути під свій контроль більш ніж половину окупованих територій, а також розблокувати торгівлю в Чорному морі, суттєво зменшивши потужність російського флоту в регіоні.

Водночас чиновник підкреслив, що Україна не може показати суттєвого поступу вперед через масивні мінні поля. Водночас Росія використовує Китай, щоб мобілізувати оборонну промисловість та перевести економіку на військові рейки.

"Росія прагне отримати більше зброї як від Північної Кореї, так і Ірану, що порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН, за які Москва сама проголосувала", — додав він.

Як повідомлялося раніше, у Давосі також виступив президент України Володимир Зеленський. Він закликав усіх учасників Світового економічного форуму приєднатися до підтримки України та зазначив, що для нашої країни цей рік буде вирішальним.