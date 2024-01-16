ВСУ разрушили то, что Путин строил десятилетиями: советник Байдена оценил достижения Украины

Огромные минные поля не позволили Украине значительно продвинуться на фронте

Украина не только разрушила российские военные возможности, на создание которых ушли десятилетия, но и смогла провести экономические реформы и развить свою военную промышленность.

Как передает "Суспільне", об этом рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

"Они (ВСУ — ред.) нанесли серьезные потери российской армии, разрушив основные возможности, которые строились десятилетиями. И на фоне всего этого Украина провела экономические реформы, укрепила собственную оборонно-промышленную базу и ускорила свою интеграцию с Западом", — отметил он.

Салливан напомнил, что с начала вторжения Украина смогла вернуть под свой контроль более половины оккупированных территорий, а также разблокировать торговлю в Черном море, существенно снизив мощь российского флота в регионе.

Вместе с тем, чиновник подчеркнул, что Украина не может показать существенное продвижение вперед из-за массивных минных полей. В то же время Россия использует Китай, чтобы мобилизовать оборонную промышленность и перевести экономику на военные рельсы.

"Россия стремится получить больше оружия как от Северной Кореи, так и от Ирана, что нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, за которые Москва сама проголосовала", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в Давосе также выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал всех участников Всемирного экономического форума присоединиться к поддержке Украины и отметил, что для нашей страны этот год будет решающим.