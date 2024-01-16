"Нас призывали не обострять": Зеленский рассказал, что сильно навредило Украине

Украинский лидер считает, что ситуация на фронте могла бы быть иной, если бы Запад отреагировал иначе

Украина еще до начала полномасштабного вторжения призывала Запад принимать активные действия в отношении РФ. Однако союзники рекомендовали нашей стране "не обострять" ситуацию, и это ни к чему хорошему не привело.

Об этом во время своей выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил Владимир Зеленский. Украинский президент отметил, что боязнь Запада "эскалации конфликта" только навредила нашей стране.

"До полномасштабного вторжения мы постоянно слышали — не обострять! Мы призывали к проактивным действиям, санкциям, чтобы предотвратить расширение войны. Нам сказали: не обостряйте. И после 24 февраля ничто так не повредило нашим коалициям, как эта концепция", — сказал Владимир. Зеленский.

Напомним, что президент Украины прилетел в США, где принимает участие во Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе. Накануне там состоялся саммит по украинской "Формуле мира". Также глава государства встретился в США с госсекретарем США Энтони Блинкеном, хотя встреча ранее не была анонсирована.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Давосе Зеленскому могут выставить ряд требований по войне с РФ. Америка сейчас разрабатывает план поддержки Украины на 2024 год.