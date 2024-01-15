Не забыли о "беспокойствах РФ". Чем завершился саммит в Давосе по поводу украинской "Формулы мира"

"Формулу мира" поддерживают безапелляционно, но не все ли?

В Давосе, Швейцария, советники по национальной безопасности завершили саммит без четкого направления насчет плана по установлению мира в Украине. Делегации выразили однозначную поддержку, но не все. Среди них были и те, кто упомянул о "беспокойстве РФ", которые, мол, принимать во внимание также стоит.

Об этом пишет Bloomberg. Издание отмечает, что Киев надеялся получить поддержку среди стран Глобального Юга, часть из которых не хотели поддерживать Украину в начале полномасштабного вторжения.

Сопредседатель встречи, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис, сказал, что участники встречи уточнили вопросы для обсуждения на определенном этапе, но ни Украина, ни Россия, которая не была приглашена, не готовы идти на территориальные уступки. Киев хочет провести встречу на уровне лидеров, однако ее в планах нет.

Кассис заявил, что воскресная встреча, вероятно, последняя в нынешнем формате, поэтому дальнейшие шаги остаются неясными. Некоторые страны считают, что встреча на уровне лидеров, которую хочет организовать Украина, будет преждевременной, в то время как другие хотят вовлечь Россию в процесс.

В то же время США хотят, чтобы Украина отточила свой план противодействия вторжению России – этот вопрос будет поднят с Зеленским в Давосе.

Своеобразным итогом встречи было и то, что в Офисе президента отметили, что партнеры не давили на Украину в вопросе территориальных уступок России.

"В целом, Украина стремится использовать ежегодную встречу политических и бизнес-лидеров в Давосе на этой неделе, чтобы возобновить поддержку и внимание к своей борьбе против вторжения России", — пишет издание.

Некоторые страны хотели учесть обеспокоенность РФ

В то же время Радио Свобода отмечает, что на саммите была высказана однозначная поддержка мирного плана Украины, а также представителей Глобального Юга призвали "четко объяснить России важность соблюдения устава ООН и его основных принципов в интересах глобальной безопасности".

"Хотя партнеры из Глобального Юга в целом выразили соболезнование судьбе украинцев и их страданиям, некоторые подчеркнули необходимость учитывать обеспокоенность России", – говорится в сообщении. Однако доподлинно неизвестно, кто именно из участников встречи предлагал учитывать позицию РФ.

Украинская делегация, как сообщили неназванные чиновники ЕС, приводила примеры прошедшего диалога и международных соглашений с Россией, которые страна-агрессор нарушала. Дипломаты из Африки подчеркнули "важность посланного Украиной сообщения о том, что хулиганы не всегда побеждают, и более широкую нестабильность, которую действия России вносят, например, в Сахель и близлежащие регионы".

ЕС также подчеркнул, что поддерживает "Формулу мира" и может заявить "с уверенностью, что следующий Европейский совет примет необходимое решение о пакете экономической поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро".

"Что касается продовольственной безопасности, линии солидарности ЕС позволили передать около 60 миллионов тонн зерна и продуктов, а недавний морской коридор после того, как Украина возобновила контроль над своими территориальными водами, разрешил экспортировать 9 миллионов тонн пищевых продуктов", — добавили неназванные чиновники.

Ранее "Телеграф" писал, что способность Украины бороться против российского нашествия с начала полномасштабной войны зависит от поддержки западных партнеров. 2024 год может быть тяжелым для нашей страны, ведь часть этой помощи сейчас под вопросом или исчерпана. Однако три события могут оказать существенное влияние на ход игры.