Смерть Путина — одна из них: на Западе назвали три вещи, которые могут изменить ход войны в Украине

СМИ уже писали, что США планируют изменить стратегию поддержки Украины

Способность Украины бороться против российского нашествия с начала полномасштабной войны зависит от поддержки западных партнеров. 2024 год может быть тяжелым для нашей страны, ведь часть этой помощи сейчас под вопросом или исчерпана.

Однако три события могут оказать существенное влияние на ход игры. Об этом пишет сербский Голос Америки.

"Все эксперты предупреждают, что неожиданное событие - смерть мирового лидера (имеется в виду Путин — ред.), стихийное бедствие или начало новой войны - может изменить ситуацию в Украине", — отмечает издание.

При оптимистическом сценарии, если Конгресс США одобрит дополнительный пакет помощи Киеву на 61 миллиард долларов, а Украина получит от Запада истребители F-16 и ракеты, а также больше противорадиолокационных ракет HARM, то украинская авиация сможет действовать ближе к фронту. Таково мнение генерал в отставке Дэвид Петреус.

Однако Петреус предупреждает, что этого может быть недостаточно для прорыва российских укреплений на юго-востоке: "Украина еще предстоит преодолеть огромную линию обороны, так называемую линию Суровикина, если она не сможет полностью доминировать в воздушном пространстве. Но я не уверен, что западных самолетов для этого достаточно".

Военный историк Фредерик Каган написал для Института изучения войны, что без западных зенитных ракет для систем ПВО российские атаки на украинские города – как на прошлой неделе на Киев и Харьков – были бы еще эффективнее. Также он считает, что война может затянуться на годы.

Джон Гербст, директор Евразийского центра Atlantic Council, говорит, что не может представить решающую победу России.

"Украина не будет полностью покорена даже при самом плохом сценарии. После Второй мировой войны оно годами вело партизанскую войну против советских войск. Однако, надеюсь, до этого не дойдет", — отмечает он.

Российская усталость от войны потенциально может быть положительной для Украины. Министерство обороны Великобритании заявило, что потери россиян, если нынешние темпы сохранятся, к 2025 году превысят полмиллиона.

Майкл Кофман, эксперт по российской армии Фонда Карнеги за международный мир, отмечает, что России нужно больше войск.

"Россия может набрать достаточное количество людей, чтобы покрыть потери, но для ротации их не хватает. Поэтому ему придется либо удвоить текущие темпы мобилизации, либо частично реализовать другие", — сказал он.

При международной помощи, отмечает Кофман, Украина может адаптироваться и отражать российские атаки.

"Украина может увеличить производство беспилотников и других систем, которые могут снизить зависимость от артиллерийских боеприпасов. Хотя для этого понадобятся западные финансовые ресурсы, Украина может сконцентрировать часть производства в стране", — добавил эксперт.

Ссылаясь на анонимные источники в администрации Байдена, американское Politiсo сообщало в декабре, что Америка меняет свои цели, от поддержки полной победы Украины до определения своей позиции в возможном мирном соглашении с Россией.

Однако президент Немецкого фонда Маршалла в Америке Хизер Конли говорит, что Украина никогда не может принять возможный российский вариант мира: "Они (россияне) хотят забрать все. Владимир Путин говорит об Одессе как о российском городе. Они хотят установить в Киеве марионеточный режим и сделать так, чтобы Украины как отдельной страны не существовало.

Ранее "Телеграф" писал, что российское вторжение в Украину, скорее всего, не закончится в 2024 году, а потому надо быть готовыми к проведению системных реформ, чтобы в 2025 году переломить ситуацию. Как рассказал львовский историк, преподаватель и публицист Ярослав Грицак во время лекции по причине войны и ее перспектив в Австрийской академии наук, он не видит вероятности того, что война закончится в течение нескольких месяцев или года.