Не забули про "занепокоєння РФ". Чим завершився саміт у Давосі щодо української "Формули миру"

"Формулу миру" підтримують безапеляційно, але не всі?

У Давосі, Швейцарія, радники з національної безпеки завершили саміт без чіткого напрямку щодо узгодження плану встановлення миру в Україні. Делегації висловили однозначну підтримку, але не всі. Серед них були й ті, хто згадав про "занепокоєння РФ", які мовляв брати до уваги також варто.

Про це пише Bloomberg. Видання зауважує, що Київ мав сподівання отримати підтримку серед країн Глобального Півдня, частина з яких не хотіли підтримувати Україну на початку повномасштабного вторгнення.

Співголова зустрічі, очільник МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс, сказав, що учасники зустрічі уточнили питання для обговорення на певному етапі, але ні Україна, ні Росія, яку не було запрошеною, не готові йти на територіальні поступки. Київ хоче провести зустріч на рівні лідерів, проте її у планах немає.

Кассіс заявив, що недільна зустріч, ймовірно, остання в нинішньому форматі, тому подальші кроки залишаються незрозумілими. Деякі країни вважають, що зустріч на рівні лідерів, яку хоче організувати Україна, буде передчасною, тоді як інші хочуть залучити Росію до процесу.

Водночас США хочуть, щоб Україна відточила свій план протидії вторгненню Росії – це питання буде порушено з Зеленським у Давосі.

Своєрідним підсумком зустрічі було й те, що в Офісі президента наголосили, що партнери не тиснули на Україну у питанні територіальних поступок Росії.

"Загалом Україна прагне використати щорічну зустріч політичних і бізнес-лідерів у Давосі цього тижня, щоб відновити підтримку та увагу до своєї боротьби проти вторгнення Росії", — пише видання.

Деякі країни хотіли врахувати занепокоєння РФ

Водночас Радіо Свобода зазначає, що на саміті була висловлена однозначна підтримка мирного плану України, а також представників Глобального Півдня закликали "чітко пояснити Росії важливість дотримання статуту ООН і його основних принципів в інтересах глобальної безпеки".

"Хоча партнери з Глобального Півдня загалом висловили співчуття долі українців і їхнім стражданням, деякі підкреслили необхідність зважати на занепокоєння Росії", – йдеться у повідомленні. Проте достеменно не відомо, хто саме з учасників зустрічі пропонував враховувати позицію РФ.

Українська делегація, як повідомили неназвані посадовці ЄС, наводила приклади минулого діалогу і міжнародних угод із Росією, які країна-агресор порушувала. Дипломати з Африки підкреслили "важливість надісланого Україною повідомлення про те, що хулігани не завжди перемагають, і ширшу нестабільність, яку дії Росії вносять, наприклад, у Сахель і прилеглі регіони".

ЄС також наголосив, що підтримує "Формулу миру" і може заявити "з упевненістю, що наступна Європейська рада ухвалить необхідне рішення щодо пакета економічної підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро".

"Що стосується продовольчої безпеки, лінії солідарності ЄС наразі дозволили передати близько 60 мільйонів тонн зерна і продуктів, а нещодавній морський коридор після того, як Україна відновила контроль над своїми територіальними водами, дозволив експортувати 9 мільйонів тонн харчових продуктів", – додали неназвані посадовці.

Раніше "Телеграф" писав, що здатність України боротись проти російської навали з початку повномасштабної війни залежить від підтримки західних партнерів. 2024 рік може бути важким для нашої країни, адже частина цієї допомоги наразі під питанням або вичерпана. Проте три події можуть суттєво вплинути на хід гри.