У Давосі розпочався четвертий саміт з української "Формули миру": які питання вирішуватимуть

Представники країн із різних куточків планети приїхали, щоб допомогти Україні впоратися з необґрунтованою агресією з боку РФ

У неділю, 14 січня 2024 року, у Давосі (Швейцарія) розпочався четвертий саміт з української "Формули миру". На ньому присутні представники від 81 країни та громадської організації, відвідав його також і президент України Володимир Зеленський.

На цій зустрічі присутні на 15 учасників більше, ніж на попередній. Про це глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у своєму Телеграм-акаунті.

Поділ України є одним із глобальних світових ризиків у 2024 році.

Раніше анонсувалося, що на зустрічі виступить Володимир Зеленський. Також промову перед учасниками зачитають засновник Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб, міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс та президент форуму Берге Бренде.

"Формула миру": що обговорюють у Давосі 14 січня

Українська "Формула миру" складається із 10 пунктів. Першу половину обговорювали на попередньому саміті, що відбувся у Мальті. У швейцарському Давосі обговорять останні 5 пунктів.

Виведення військ РФ із українських територій. Відновлення справедливості. Екологічна безпека. Недопущення ескалації, повторення війни. Підтвердження завершення російсько-української війни.

У рамках саміту в Давосі працюватиме дві спеціальні сесії. Вони стосуються продовольчої безпеки та гуманітарних аспектів війни, що обговорювалося на зустрічі в Мальті.

Нагадаємо, що на попередньому саміті з української "Формули миру" учасники обговорювали питання, пов’язані з ядерною, енергетичною та продовольчою безпекою, звільненням полонених та депортованих, а також відновленням цілісності та суверенітету України.

Зустріч радників у Давосі

Андрій Єрмак написав, що під час відкриття зустрічі радників він розповів колегам про наслідки нещодавніх масованих обстрілів України Росією. Він звернув увагу на руйнування громадянської інфраструктури та жертви серед мирного населення.

"Під час відкриття зустрічі радників я розповів про наслідки нещодавніх масованих ракетних обстрілів Росією українських міст, про жертви атак серед мирних громадян та руйнування цивільної інфраструктури", ― написав Єрмак.

Глава Офісу президента також доповів присутнім, що паузи в конфлікті бути не повинно. Це тільки на руку РФ, яка намагатиметься посилити війська, щоб потім знову напасти. Тому Україна розробила цілісну структуру, що дозволить досягти миру, а не просто зробити паузу.

"Мир, якого прагне, Україна, має гарантувати їй виживання, цілісність, суверенітет і можливість розвитку. Має запобігти повторенню агресії. Разом ми створили цілісну структуру досягнення такого миру. Її елементи тісно пов’язані між собою. І це єдиний шлях", ― пише Єрмак.

Раніше Телеграф писав, що в Україну приїхав прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. Він потужно виступив у Верховній Раді. Під час візиту британського політика було підписано найважливіші угоди між Україною та Великою Британією.