ISW: Виведення з ладу 20 російських ракет за допомогою РЕБ – перелом для України

Україна може розпізнавати закономірності в російських ракетних терактах та адаптуватися до них

Під час ракетної атаки російських терористів 13 січня українські сили протиповітряної оборони вивели з ладу понад 20 запущених росіянами ракет за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Якщо це дійсно так, ця подія може стати переломом українських можливостей у сфері РЕБ.

Про це пише ISW у своєму звіті за 13 січня. Аналітики відзначають, що Україна раніше не повідомляла про вдалу протидію ракетам за допомогою РЕБ – виводилися з ладу тільки безпілотники.

У звіті також зазначається, що кампанія атак російських терористів на українські міста та адаптація України до відбиття цих терактів набуває характеру технологічних перегонів. Росіяни намагаються здолати українську протиповітряну оборону, тоді як українці вигадують все нові й нові способи знищення російських ракет та безпілотників.

Окрім того, в ISW вважають, що Україна може розпізнавати закономірності в російських ракетних терактах та адаптуватися до них. Такий висновок експерти зробили на основі заяви спікера Повітряних сил Юрія Ігната, який зазначив, що російський теракт 13 січня був дуже схожий на попередні спроби росіян атакувати ракетами Україну.

Як раніше писав "Телеграф", вночі та рано вранці у суботу, 13 січня, росіяни завдали чергового ракетного удару по Україні. Вони застосували крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети, а також ударні безпілотники. 8 ракет було збито, ще понад 20 нейтралізували системи РЕБ.