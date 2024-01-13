Знову "випадково впустили"? У Краснодарському краї РФ впала невідома ракета

Місцева влада не коментує інцидент, посилаючись на "проведення спеціальних заходів"

У Павлівському районі Краснодарського краю РФ, ймовірно, в ніч на 13 січня 2024 року впала ракета, можливо це сталося під час масованого обстрілу України. В інтернеті з’явилося відео місцевого жителя, на якому видно снаряд, що димить, який впав між станицями Павловська та Отаманська.

Про це повідомляє Телеграм-канал Astra. Офіційна влада не прокоментувала те, що трапилося, а її представник написав, що ділянка автодороги оточена через проведення спеціальних заходів представниками правоохоронних органів.

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"У зв’язку із проведенням спеціальних заходів, що проводяться правоохоронними органами, ділянку крайової автодороги між ст. Павловською та ст. Ленінградською тимчасово перекрито. Просимо водіїв при плануванні руху в цьому напрямку обирати альтернативні маршрути", ― заявив голова Павлівського району Роман Парахін.

Один із місцевих мешканців прокоментував заяву представника місцевої влади. Він написав, що "це так уже звучить, коли знайшли ракету в полі між Павловською та Отаманською, прикольно". Офіційних заяв про те, що це за снаряд і яким чином він опинився у Павлівському районі, наразі немає.

В Інтернеті також з’явилось відео ракети. Чоловік, який знімав ролик, зазначив, що вона впала в поле між станицями Павловська та Отаманська. Він припустив час падіння — у ніч на суботу. Чоловік зазначив, що ракета ще димиться.

ракета, що димить, в Краснодарському краї

Нагадаємо, що раніше росіяни "упустили" авіабомбу на Рубіжне Луганської області. Це місто знаходиться в окупації з травня 2022 року. Щобільше, снаряд упав на житловий квартал, який уцілів під час штурму Рубіжного. Після інциденту людей почали виселяти звідти, але не дозволили їм залишати межі міста.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни за добу не знешкодили авіабомбу у Рубіжному. Піротехніки відмовилися працювати з дивної причини.