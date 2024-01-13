Били всім, чим тільки можна: у Повітряних силах розповіли деталі останньої ракетної атаки на Україну

Російські ракети стають все менш якісними і все частіше летять повз ціль

Вночі та рано вранці у суботу, 13 січня, росіяни завдали чергового ракетного удару по Україні. Вони застосували крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети, а також ударні безпілотники.

У Повітряних силах України повідомили, що загалом було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника. Силами та засобами ППО було збито 8 ракет — 7 крилатих та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Чим Росія обстрілювала Україну 13 січня:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Білгородської області;

3 ударних БпЛА "Shahed-136/131" із Курської області;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із шести літаків МіГ-31К (район пуску – Тамбов);

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Каспійське море);

6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 із Брянської обл.;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П із двох літаків Су-35 (район пусків – окупована Херсонщина);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 із двох літаків Су-34 (район пусків – Брянська область).

"Зазначимо, що понад 20 всіх перелічених засобів повітряного нападу, які не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей у результаті активної протидії засобами радіоелектронної боротьби! Крім того, "російські ракети, що не мають аналогів", стають дедалі гіршими і летять бозна-куди", — йдеться в повідомленні.

У ВС наголосили, що це не означає, що ракети не становлять загрози, скоріше навпаки. Українців закликали бути уважними та не ігнорувати тривогу, особливо із застосуванням "балістики".

"Спершу кілька Shahed були близько опівночі, а також ракети С-300 і С-400, якими атакували з Бєлгородської області. Потім були застосовані крилаті ракети з району Каспію. Стратегічна авіація вдарила ракетами Х-101, Х-555. Далі — пуски "Кинджалів", які полетіли і на західну Україну, і в бік Дніпра. Крім того, атаки Ту-22М3, ракети Х-22. Також застосовувалися керовані авіаційні ракети з кількох літаків тактичної авіації — це протилокаційна Х-31П, а також Х-59", — розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Понад 20 повітряних цілей або впали в поле, або вибухнули в повітрі, або вплинули засоби радіоелектронної боротьби наших Сил оборони. Ігнат додав, що російські ракети стають все менш якісними та точними й все частіше не влучають у ціль.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки російської ракетної атаки 13 січня. ППО працювала у багатьох областях, за попередніми даними, загиблих немає. На Полтавщині російська ракета впала у двір приватного будинку, але не розірвалася. На Чернігівщині через ворожу атаку є пошкодження, уламки російської ракети впали в приватному секторі міста, на щастя, люди не постраждали.