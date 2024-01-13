Після масованого обстрілу по всій Україні знову оголосили тривогу: у чому причина

Росія не припиняє тероризувати нашу країну

Після ракетного терору, який росіяни влаштували нашій країні вночі та рано вранці, об 11:53 у суботу, 13 січня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Причина в тому, що росіяни підняли у повітря МіГ-31К. Існує небезпека застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", — попередили у Повітряних силах України.

Слід зазначити, що МіГ-31 може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Найголовніша властивість "Кинджала" — швидкість, яка залишає мало часу на його перехоплення після запуску. Тому коли росіяни підіймають у повітря МіГ, тривогу оголошують по всій Україні. Вона може бути досить тривалою, оскільки ворог часом заправляє літак у повітрі.

При цьому тривоги через МіГ-31К іноді бувають дуже короткими. Причину пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, так буває, коли винищувач здійснює тренувальний зліт-посадку або переліт на інший аеродром. Однак нехтувати небезпекою все одно не можна, тому що цим може скористатися ворог.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки російської ракетної атаки 13 січня. ППО працювала у багатьох областях, за попередніми даними, загиблих немає. На Полтавщині російська ракета впала у двір приватного будинку, але не розірвалася. На Чернігівщині через ворожу атаку є пошкодження, уламки російської ракети впали в приватному секторі міста, на щастя, люди не постраждали.