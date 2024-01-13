После массированного обстрела по всей Украине снова объявили тревогу: в чем причина

Россия не перестает терроризировать нашу страну

После ракетного террора, который россияне устроили нашей стране ночью и рано утром, в 11:53 в субботу, 13 января, по всей Украине объявлена воздушная тревога. Причина в том, что россияне подняли в воздух МиГ-31К. Существует опасность применения аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", — предупредили в Воздушных силах Украины.

Следует отметить, что МиГ-31 может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Самое главное свойство "Кинжала" — скорость, которая оставляет мало времени на его перехват после запуска. Поэтому когда россияне поднимают в воздух МиГ, тревогу объявляют по всей Украине. Она может быть достаточно продолжительной, поскольку враг порой дозаправляет самолет в воздухе.

При этом тревоги из-за МиГ-31К иногда бывают и очень короткими. Причину объяснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, так бывает, когда истребитель совершает тренировочный взлет-посадку или перелет на другой аэродром. Однако пренебрегать опасностью все равно нельзя, потому что этим может воспользоваться враг.

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях российской ракетной атаки 13 января. ПВО работала во многих областях, по предварительным данным, погибших нет. В Полтавской области российская ракета упала во двор частного дома, но не разорвалась. В Черниговской области из-за вражеской атаки есть повреждения, обломки российской ракеты упали в частном секторе города, к счастью, люди не пострадали.