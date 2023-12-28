Игнат пояснил короткие тревоги из-за МиГа: можно ли не обращать на них внимания

Для этого может быть как минимум две причины

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, почему в Украине в последнее время бывают такие короткие воздушные тревоги в связи со взлетом российского истребителя МиГ-31К. Например, с утра 28 декабря тревога по всей Украине длилась 26 минут.

Как рассказал Игнат в эфире телемарафона, причиной может быть тренировочный взлет-посадка самолета или перелет на другой аэродром. Однако пренебрегать опасностью все равно нельзя, потому что этим может воспользоваться враг.

"Ночью были "Шахеды", а утром МиГ-31К где-то там в районе Тамбовской области взлетал. Ну традиционно. Он каждый день взлетает и испытывает нашу нервную систему. И не только испытывает систему, а речь идет о реальной опасности. Опасность того, что они могут применить "гиперзвуковую", как они называют ракету "Кинжал" Х-47М2", — отметил он.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что в любом случае, игнорировать воздушные тревоги нельзя. У России все еще большие запасы "Кинжалов". Отвечая на вопрос, почему тревога была такой короткой, Игнат отметил, что пока "нет точной информации, что там происходит".

"Но в целом МиГ-31 мог совершить взлет, облететь по кругу где-то там в районе аэродрома и сесть. То есть отработать взлет-посадку. Такой тренировочный полет мог быть. Но каждый тренировочный полет может стать и не тренировочным. Он может выполнить задание. Возможно, это второй вариант, МиГ просто совершает перелет на другой аэродром. То есть из-за перебазирования тоже могут быть такие короткие тревоги", — пояснил он.

Как сообщал "Телеграф", ранее Юрий Игнат напомнил, что в прошлом году россияне устроили массированный удар дронами в новогоднюю ночь. В этот раз ситуация может повториться, и ракетный удар, но пока делать прогнозы рано.