В Черном море на вражеской мине подорвалось гражданское судно: что известно (фото)

Судно планируют отбуксировать в порт

В Черном море произошел подрыв на вражеской морской мини гражданского судна под флагом Панамы. Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов.

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины. Отмечается, что судно потеряло ход и управление, а на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели. В то же время не сообщается, где именно произошел инцидент.

Также подчеркивается, что катера Морской охраны и поисково-спасательной службы немедленно оказали помощь экипажу, доставили медиков на борт. При осмотре судна и опросе капитана было обнаружено, что двое моряков получили ранения.

Сил обороны юга подчеркнули, что одному из моряков оказана помощь на месте, второго раненого для дообследования в сопровождении медиков доставили в ближайшую больницу. Его состояние удовлетворительное. К судну направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт.

"Силы обороны продолжают обеспечение безопасности гражданского судоходства в условиях плотного заминирования моря врагом. Штормовая погода часто усугубляет минную опасность. Именно поэтому вопрос разминирования моря при поддержке международного партнерства остается актуальным", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 сентября в Черном море в районе Сулина на судне Seama под флагом Того произошел взрыв. Судно могло наткнуться на морскую мину.