У Чорному морі на ворожій міні підірвалося цивільне судно: що відомо (фото)

Судно планують відбуксирувати в порт

У Чорному морі стався підрив на ворожій морській міні цивільного судна під прапором Панами. Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України. Зазначається, що судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині. Водночас не повідомляється, де саме стався інцидент.

Також підкреслюється, що катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт. При огляді судна та опитуванні капітана було виявлено, що двоє моряків отримали поранення.

Сил оборони півдня підкреслили, що одному з моряків надано допомогу на місці, другого пораненого для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний. До судна спрямовані буксири для зняття з мілини і доставки в порт.

"Сили оборони продовжують забезпечення безпеки цивільного судноплавства в умовах щільного замінування моря ворогом. Штормова погода часто посилює мінну небезпеку. Саме тому питання розмінування моря за підтримки міжнародного партнерства залишається актуальним", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 20 вересня у Чорному морі в районі Суліна на судні Seama під прапором Того стався вибух. Судно могло натрапити на морську міну.