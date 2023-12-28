Ігнат пояснив короткі тривоги через МіГ: чи можна не звертати на них уваги

Для цього може бути щонайменше дві причини

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому в Україні останнім часом бувають такі короткі повітряні тривоги у зв’язку із злетом російського винищувача МіГ-31К. Наприклад, зранку 28 грудня тривога по всій Україні тривала 26 хвилин.

Як розповів Ігнат в ефірі телемарафону, причиною може бути тренувальний зліт-посадка літака або переліт на інший аеродром. Однак нехтувати небезпекою все одно не можна, тому що цим може скористатися ворог.

"Вночі були "Шахеди", а вранці МіГ-31К десь там у районі Тамбовської області злітав. Ну традиційно. Він щодня злітає і випробовує нашу нервову систему. І не тільки випробовує систему, а йдеться про реальну небезпеку, що вони можуть застосувати "гіперзвукову", як вони називають, ракету "Кинджал" Х-47М2", — зазначив він.

Спікер Повітряних сил наголосив, що в жодному разі ігнорувати повітряні тривоги не можна. У Росії все ще великі запаси "Кинджалів". Відповідаючи на запитання, чому тривога була такою короткою, Ігнат зазначив, що поки що "немає точної інформації, що там відбувається".

"Але загалом МіГ-31 могла здійснити зліт, облетіти по колу десь там у районі аеродрому і сісти. Тобто відпрацювати зліт-посадку. Такий тренувальний політ міг бути. Але кожен тренувальний політ може стати й не тренувальним. Він може виконати завдання. Можливо, це другий варіант, що МіГ просто здійснює переліт на інший аеродром. Тобто через перебазування теж можуть бути такі короткі тривоги", — пояснив він.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Юрій Ігнат нагадав, що минулого року росіяни влаштували масований удар дронами у новорічну ніч. На цей раз ситуація може повторитися, можливий і ракетний удар, але поки що робити прогнози рано.