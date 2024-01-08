Трохи промахнулись? Окупанти упустили авіабомбу на окуповане місто Луганщини

Літак з боєприпасом мав виконати "завдання"

У окупантів сталось чергове позаштатне сходження снаряда, який, найбільш ймовірно, запускали в бік України. Цього разу це сталось на території окупованої Луганської області, над містом Рубіжне.

Інформацію про інцидент опублікував так званий ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник. Він зазначає, що ніхто не постраждав.

"Під виконання бойових завдань літаком повітряно-космічних сил Російської Федерації над містом Рубіжне відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу "ФАБ-250"", — йдеться у повідомленні.

Місто Рубіжне на мапі

Постраждалих, за даними путініста, немає, а мешканців найближчих будинків оперативно евакуювали.

Мешканцям окупованого міста запропонували розміститися у пункті тимчасового розміщення. За даними Пасічника, там наразі перебуває п'ятеро людей, включаючи двох дітей. Інші вирішили розміститись у родичів та друзів.

На місці "сходження" боєприпасу працює слідчо-оперативна група МВС, а також представники МНС та військової комендатури.

"Фахівці ухвалюють рішення про знешкодження боєприпасу. Ситуацію тримаю на особистому контролі", — додав окупант.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі активно почала поширюватись інформація про те, що у Ростовській області ППО під час нічних навчань вбила десантників. Зазначається, що сталось це на Кузьмінському військовому полігоні в Ростовській області.