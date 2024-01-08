Немного промахнулись? Оккупанты упустили авиабомбу на оккупированный город Луганщины

Самолет с боеприпасом должен был выполнить "задачу"

У оккупантов произошло очередное внештатное восхождение снаряда, который, скорее всего, запускали в сторону Украины. На этот раз это произошло на территории оккупированной Луганской области, над городом Рубежное.

Информацию об инциденте опубликовал так называемый главарь "ЛНР" Леонид Пасечник. Он отмечает, что никто не пострадал.

"Под выполнение боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса "ФАБ-250"", — говорится в сообщении.

Город Рубежное на карте

Пострадавших, по данным путиниста, нет, а жителей ближайших домов оперативно эвакуировали.

Жителям оккупированного города было предложено разместиться в пункте временного размещения. По данным Пасечника, там находится пять человек, включая двоих детей. Другие решили разместиться у родственников и друзей.

На месте "схождения" боеприпаса работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры.

"Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса. Ситуацию держу на личном контроле", — добавил оккупант.

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