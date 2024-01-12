У Маріуполі зранку чули кілька вибухів: що відомо

Ранки в окупантів мають починатись тільки так

Ранок пʼятниці, 12 січня, у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині почався з потужних вибухів. Їх було чутно у всіх районах міста.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Згодом стало відомо, що епіцентр вибухів був у Лівобережному районі міста, напрямок — східно-північний.

"Маріуполь. Гучно. Всі райони міста. Деталі з’ясовуємо UPD. Лівобережний район — СхідноПівнічний напрям", — написав Андрющенко. Водночас окупаційна влада не надавала жодної інформації про вибухи.

Зауважимо, що окуповане місто для росіян стало військово-логістичним хабом. Росіяни знову нарощують темп підготовки до рівня минулого року до початку Бахмутського наступу. Помітне зростання баз та місць розміщення з вересня щонайменше на 50 відсотків в проміжку трикутника Маріуполь-Бердянськ-Розівка.

Днем раніше, 11 січня, також поширювалась інформація про те, що росіяни переміщують системи ППО зі східної частини міста в західну.

"Основне завдання таких переміщень — приховати місцезнаходження систем ППО в стані чергування та зберігання", — написав Андрющенко.

Також вперше з 2023 року в тимчасово окупованому Маріуполі помітили самохідну реактивну установку розмінування УР-77 Змій Горинич.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч на четвер, 11 січня, в Росії не тільки сталося дві великі пожежі, але жителям цієї агресивної країни дошкуляли безпілотники. У місті Калуга стався вибух та є пошкодження, а мешканцям Ростовської області заважали спати "вибухи у небі".