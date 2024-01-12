В Мариуполе утром слышали несколько взрывов: что известно

Утро у оккупантов должно начинаться только так

Утро пятницы, 12 января, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области началось с мощных взрывов. Их было слышно во всех районах города.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Впоследствии стало известно, что эпицентр взрывов находился в Левобережном районе города, направление — восточно-северное.

"Мариуполь. Громко. Все районы города. Детали выясняем UPD. Левобережный район — Восточно-Северное направление", — написал Андрющенко. В то же время оккупационные власти не предоставляли никакой информации о взрывах.

Заметим, что оккупированный город стал для россиян военно-логистическим хабом. Россияне снова наращивают темп подготовки к уровню прошлого года до начала Бахмутского наступления. Заметен рост баз и мест размещения с сентября по меньшей мере на 50 процентов в промежутке треугольника Мариуполь-Бердянск-Розовка.

Днем ранее, 11 января, также распространялась информация о том, что россияне перемещают системы ПВО из восточной части города в западную.

"Основная задача таких перемещений — скрыть местонахождение систем ПВО в состоянии дежурства и хранения", — написал Андрющенко.

Также впервые с 2023 года во временно оккупированном Мариуполе была замечена самоходная реактивная установка разминирования УР-77 Змей Горыныч.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на четверг, 11 января, в России не только произошло два больших пожара, но жителей этой агрессивной страны донимали беспилотники. В городе Калуга произошел взрыв и повреждения, а жителям Ростовской области мешали спать "взрывы в небе".