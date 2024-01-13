Зустріч Зеленського з новим міністром закордонних справ Франції: обговорили три важливі для України теми

Про продовження підтримки нашої країни розповів ще один європейський політик

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 січня 2024 року, приймав у Києві новопризначенного міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне, який увійшов в оновлений французький Уряд прем’єр-міністра Габріеля Атталя. Головною темою переговорів стала підтримка нашої країни.

Під час зустрічі обговорювали українсько-французьке виробництво дронів та артилерії, а також подальші кроки для посилення протиповітряної оборони (ППО). Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі.

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"Обговорили наші оборонні потреби: спільне виробництво дронів, артилерії, подальше посилення ППО. Поінформував про роботу щодо Формули миру. Дякую Франції за активну участь у цій глобальній роботі!" — написав Зеленський.

Для довідки: Стефан Сежурне — 38-річний політик, новий міністр Європи та закордонних справ Франції. На цю посаду був призначений 11 січня 2024 року. Один з найближчих соратників президента цієї країни Еммануеля Макрона. Знаходився у стосунках з новим прем’єр-міністром Франції Габріелем Атталем, який став наймолодшим головою Уряду за всю історію країни. Йому лише 34 роки.

Зазначимо, що Франція є одним з основних партнерів України. Ця країна передавала для Сил оборони військову техніку, зокрема броньовану машину VAB, та минулого року заявляла про наміри закупляти снаряди в усіх можливих продавців.

Раніше "Телеграф" писав, що Франція буде навчати українських пілотів. Про це стало відомо ще в кінці грудня 2023 року.