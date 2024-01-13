Встреча Зеленского с новым министром иностранных дел Франции: обсудили три важных для Украины темы

О продолжении поддержки нашей страны заявил еще один европейский политик

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 января 2024 года, принимал в Киеве новоназначенного министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне, вошедшего в обновленное французское правительство премьер-министра Габриэля Атталя. Главной темой переговоров стала поддержка нашей страны.

Во время встречи обсуждали украинско-французское производство дронов и артиллерии, а также дальнейшие шаги по усилению противовоздушной обороны (ПВО). Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграмме.

В список мировых рисков 2024 года включили "разделенную Украину"

"Обсудили наши оборонные потребности: совместное производство дронов, артиллерии, дальнейшее усиление ПВО. Проинформировал о работе по Формуле мира. Спасибо Франции за активное участие в этой глобальной работе!" – написал Зеленский.

Для справки: Стефан Сежурне – 38-летний политик, новый министр Европы и иностранных дел Франции. На этот пост был назначен 11 января 2024 года. Один из ближайших соратников президента этой страны Эммануэля Макрона. Находился в отношениях с новым премьер-министром Франции Габриэлем Атталем, который стал самым молодым главой правительства за всю историю страны. Ему всего 34 года.

Франция является одним из основных партнеров Украины. Эта страна передавала для Сил обороны военную технику, в частности бронированную машину VAB, и в прошлом году заявляла о намерениях закупать снаряды у всех возможных продавцов.

Ранее "Телеграф" писал, что Франция будет обучать украинских пилотов. Об этом стало известно еще в конце декабря 2023 года.