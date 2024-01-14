В Давосе начался четвертый саммит по украинской "Формуле мира": какие вопросы будут решать

Представители стран с разных уголков планеты приехали, чтобы помочь Украине справиться с необоснованной агрессией со стороны РФ

В воскресенье, 14 января 2024 года, в Давосе (Швейцария) начался четвертый саммит по украинской "Формуле мира". На нем присутствуют представители от 81 страны и общественной организации, посетил его также и президент Украины Владимир Зеленский.

На этой встрече присутствует на 15 участников больше, чем на предыдущей. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Телеграм-аккаунте.

Разделение Украины является одним из глобальных мировых рисков в 2024 году

Ранее анонсировалось, что на встрече выступит Владимир Зеленский. Также речь перед участниками зачитают основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис и президент форума Берге Бренде.

"Формула мира": что обсуждают в Давосе 14 января

Украинская "Формула мира" состоит из 10 пунктов. Первую половину обсуждали на предыдущем саммите, который состоялся в Мальте. В швейцарском Давосе обсудят последние 5 пунктов.

Вывод войск РФ с украинских территорий. Восстановление справедливости. Экологическая безопасность. Недопущение эскалации, повторения войны. Подтверждение завершения российско-украинской войны.

В рамках саммита в Давосе будет работать две специальные сессии. Они касаются продовольственной безопасности и гуманитарным аспектам войны, что обсуждалось на встрече в Мальте.

Напомним, что на предыдущем саммите по украинской "Формуле мира" участники обсуждали вопросы, связанные с ядерной, энергетической и продовольственной безопасностью, освобождением пленных и депортированных, а также восстановлением целостности и суверенитета Украины.

Встреча советников в Давосе

Андрей Ермак написал, что во время открытия встречи советников он рассказал коллегам о последствиях недавних массированных обстрелов Украины Россией. Он обратил внимание на разрушение гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения.

"Во время открытия встречи советников я рассказал о последствиях недавних массированных ракетных обстрелов Россией украинских городов, о жертвах атак среди мирных граждан и разрушении гражданской инфраструктуры", ― написал Ермак.

Глава Офиса президента также донес до присутствующих, что паузы в конфликте быть не должно. Это только на руку РФ, которая попытается усилить войска, чтобы потом вновь напасть. Поэтому Украина разработала целостную структуру, которая позволит достичь мира, а не просто сделать паузу.

"Мир, к которому стремится Украина должна гарантировать ей выживание, целостность, суверенитет и возможность развития. Должен предотвратить повторение агрессии. Вместе мы создали целостную структуру достижения такого мира. Ее элементы тесно связаны между собой. И это единственный путь", ― пишет Ермак.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украину приехал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он мощно выступил в Верховной Раде. Во время визита британского политика были подписаны важнейшие соглашения между Украиной и Великобританией.