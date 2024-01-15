Єрмак: Київ ніколи не погодиться на заморожування війни з Росією

Україна планує отримати справедливий мир на своїх умовах, а не призупинення війни

Президент України Володимир Зеленський та вся його команда ніколи не погодиться на замороження війни з російським терористичним режимом. Вже не кажучи про те, що такого варіанту не прийме українське суспільство.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Давосі, повідомляє "Радіо Свобода". Єрмак наголосив, що Україні потрібна не заморожена війна, а справедливий мир на українських умовах.

"І Україна хоче запобігти будь-яким потенційним агресіям у майбутньому і використовує цю можливість" – сказав він.

За словами Єрмака, усі учасники четвертого раунду перемовин щодо Формули миру Зеленського мають спільне бачення з питання збереження незалежності, територіальної цілісності України та дотримання статуту. Хоча не всі позиції абсолютно однакові.

"Важливо, що всі країни, які долучаються справді й відверто хочуть взяти участь і допомогти покласти край цій війні та встановити мир. Але є різні думки й ідеї, як це можна зробити. В різних країн – різний досвід…" – зазначив він.

Єрмак також спростував, що партнери нібито намагаються змусити Україну піти на мирні переговори з РФ та поступитися територіями. Попри інформацію, яку розповсюджували ЗМІ, такого не було.

"Я брав участь практично у всіх нарадах на високому рівні, зокрема лідерів, і ніколи не чув, щоб хтось із наших партнерів обговорював будь-який компроміс із нашого боку, який є для нас неприйнятним. Включно з питанням Криму", – запевнив він.

Докладніше про те, чому на Заході все частіше стали лунати розмови про переговорний процес України та РФ читайте на "Телеграфі" у статті: "Україну знову схиляють до перемовин із Путіним? Чи погодиться Київ і в якому форматі".

Нагадаємо, нещодавно тема перемовин Києва та Москви спливла у контексті нібито "миротворчого" посередництва Італії. Президент Володимир Зеленський у Таллінні, відповідаючи на запитання про можливий тиск на Київ задля мирних перемовин з росіянами, запевнив, що жодних подібних розмов у нього з Італією не було.

Також "Телеграф" писав, що колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон спростував звинувачення росіян у тому, що він нібито зірвав мирні переговори України з РФ 2022 року.