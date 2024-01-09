"Ми намагалися": Кулеба розповів, чому переговорів з Путіним не буде

Росія не хоче ні миру, ні замороженого конфлікту

Російський диктатор Володимир Путін не хоче заморожувати конфлікт в Україні та не має наміру шукати можливості мирного вирішення, проте призупинення війни може зіграти лише на руку росіянам.

Як розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю El Pais, Путін ніколи не виконував жодних угод і в Києві добре про це знають, оскільки провели з Кремлем безліч переговорів у спробах знайти рішення щодо окупованих після 2014 року територій.

"З 2014 по 2022 рік ми провели близько 200 раундів переговорів з Росією, з якою вже був де-факто заморожений конфлікт. Ми намагалися. Ми встановили та оголосили про 20 перемир’їв, нескінченні переговори завершилися повномасштабним вторгненням Путіна", — сказав він.

При цьому він наголосив, що російський диктатор не хоче ні замороженого конфлікту, ні миру, а тому все політичне мислення має бути спрямоване на те, як призвести Україну до перемоги, а Росію до поразки.

Водночас Кулеба додав, що іноземні союзники офіційно не говорили Україні про те, що їй варто сісти за стіл переговорів, а ті, хто так чи інакше висловлює таку думку, просто допомагають Путіну.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський сказав, що немає жодного сенсу домовлятися з Путіним, оскільки він схожий на тварину, яка відчуває слабкість і пожирає тих, кого вважає своєю здобиччю.