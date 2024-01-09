"Мы пытались": Кулеба рассказал, почему переговоров с Путиным не будет

Россия не хочет ни мира, ни замороженного конфликта

Российский диктатор Владимир Путин не хочет замораживать конфликт в Украине и не намерен искать возможности мирного решения, однако приостановка войны может сыграть лишь на руку россиянам.

Как рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью El Pais, Путин никогда не выполнял никаких соглашений и в Киеве хорошо об этом знают, так как провели с Кремлем множество переговоров в попытках найти решение по оккупированным после 2014 года территориям.

"С 2014 по 2022 год мы провели около 200 раундов переговоров с Россией, с которой уже был де-факто замороженный конфликт. Мы пытались. Мы установили и объявили о 20 перемириях, бесконечные переговоры завершились полномасштабным вторжением Путина", — сказал он.

При этом он подчеркнул, что российский диктатор не хочет ни замороженного конфликта, ни мира, а потому все политическое мышление должно быть направлено на то, как привести Украину к победе, а Россию к поражению.

Вместе с тем Кулеба добавил, что иностранные союзники официально не говорили Украине о том, что ей стоит сесть за стол переговоров, а те, кто так или иначе высказывает такую мысль, попросту помогают Путину.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что нет никакого смысла договариваться с Путиным, поскольку он похож на животное, которое чувствует слабость и пожирает тех, кого считает своей добычей