"Животное": Зеленский объяснил, почему с Путиным нет смысла договариваться

Россия посылает сигналы о перемирии, потому что желает собраться с силами

Договариваться с российским диктатором Владимиром Путиным нет смысла, поскольку Россия не делает никаких фундаментальных шагов вперед к миру. Российские террористы усилили свои атаки прежде всего на мирные украинские города – на востоке, юге, севере и западе.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist. Он отметил, что Путин – это животное, которое чувствует слабость и пожирает тех, кого считает своей добычей.

Россия, подчеркнул Зеленский, в первую очередь страна-террорист. Их так называемые сигналы о желании мира, перемирия, заморозки боевых действий, как это представляют некоторые западные СМИ, продиктованы тем, что Россия не имеет сейчас достаточно ракет, боеприпасов или подготовленных войск.

"Им нужна эта пауза. Восстановить все свои силы. А потом изо всех сил перевернуть страницу этой войны", – сказал он.

Если Украина проиграет, добавил Зеленский, следующим будет Запад. Поскольку Путин руководствуется логикой хищного животного-падальщика.

"Путин чувствует слабость как животное, потому что он животное и, в случае победы, он съест вас на ужин со всем вашим ЕС, НАТО, свободой и демократией", – резюмировал украинский президент.

Ранее "Телеграф" писал, какие планы у Украины на 2024 год. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал 2024 год периодом "важных решений" для страны.

Слухи о том, что российский диктатор Владимир Путин готов к мирным переговорам, не содержат настоящей основы. А выражая намеки на переговоры и укрепляя это фейками, Кремль стремится снизить поддержку Украины.