"Тварина": Зеленський пояснив, чому з Путіним нема сенсу домовлятися

Росія посилає сигнали про перемир'я, тому що бажає зібратися з силами

Домовлятися з російським диктатором Володимиром Путіним немає жодного сенсу, оскільки Росія не робить жодних фундаментальних кроків вперед до миру. Натомість російські терористи посилили свої атаки насамперед на мирні українські міста – на сході, півдні, півночі та заході.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Economist. Він зазначив, що Путін – це тварина, яка відчуває слабкість та зжирає тих, кого вважає своєю здобиччю.

Росія, підкреслив Зеленський, насамперед країна-терорист. Їхні так звані сигнали про бажання миру, перемир'я, заморозки бойових дій, як це подають деякі західні ЗМІ, продиктовані тим, що Росія не має зараз достатньо ракет, боєприпасів або підготовлених військ.

"Їм потрібна ця пауза. Відновити всі свої сили. А потім щосили перегорнути сторінку цієї війни", – сказав він.

Якщо Україна програє, додав Зеленський, наступним буде Захід. Оскільки Путін керується логікою хижої тварини-падальника.

"Путін відчуває слабкість, як тварина, тому що він тварина і, в разі перемоги, він з'їсть вас на вечерю з усім вашим ЄС, НАТО, свободою і демократією", – резюмував український президент.

Раніше "Телеграф" писав, які плани в України на 2024 рік. Секретар РНБО Олексій Данилов назвав 2024 періодом "важливих рішень" для країни.

Чутки про те, що російський диктатор Володимир Путін готовий до мирних переговорів, не містять справжнього підґрунтя. А висловлюючи натяки на перемовини та підкріплюючи це фейками, Кремль прагне знизити підтримку України.