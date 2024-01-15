Ермак: Киев никогда не согласится на замораживание войны с Россией

Украина планирует получить справедливый мир на своих условиях, а не приостановку войны

Президент Украины Владимир Зеленский и вся его команда никогда не согласятся на заморозку войны с российским террористическим режимом. Уже не говоря о том, что такой вариант не примет украинское общество.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в Давосе, сообщает "Радио Свобода". Ермак подчеркнул, что Украине нужна не замороженная война, а справедливый мир на украинских условиях.

"И Украина хочет предотвратить любые потенциальные агрессии в будущем и использует эту возможность" – сказал он.

По словам Ермака, все участники четвертого раунда переговоров по Формуле мира Зеленского имеют общее видение вопроса сохранения независимости, территориальной целостности Украины и соблюдения устава. Хотя не все позиции совершенно одинаковы.

"Важно, что все присоединяющиеся страны действительно и откровенно хотят принять участие и помочь положить конец этой войне и установить мир. Но есть разные мнения и идеи, как это можно сделать. У разных стран – разный опыт…" – отметил он.

Ермак также опроверг, что партнеры якобы пытаются заставить Украину пойти на мирные переговоры с РФ и уступить территории. Несмотря на распространяемую СМИ информацию такого не было.

"Я участвовал практически во всех совещаниях на высоком уровне, в том числе лидеров, и никогда не слышал, чтобы кто-то из наших партнеров обсуждал любой компромисс с нашей стороны, который является для нас неприемлемым. Включая вопрос Крыма", – заверил он.

Подробнее о том, почему на Западе все чаще стали раздаваться разговоры о переговорном процессе Украины и РФ читайте на "Телеграфе" в статье: "Украину снова склоняют к переговорам с Путиным? Согласится ли Киев и в каком формате".

Напомним, недавно тема переговоров Киева и Москвы прошла в контексте якобы "миротворческого" посредничества Италии. Президент Владимир Зеленский в Таллинне, отвечая на вопрос о возможном давлении на Киев ради мирных переговоров с россиянами, заверил, что никаких подобных разговоров у него с Италией не было.

Также "Телеграф" писал, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон опроверг обвинения россиян в том, что он якобы сорвал мирные переговоры с РФ в 2022 году.