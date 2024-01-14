Смерть Путіна — одна з них: на Заході назвали три речі, які можуть змінити перебіг війни в Україні

ЗМІ вже писали, що США планує змінити стратегію підтримки України

Здатність України боротись проти російської навали з початку повномасштабної війни залежить від підтримки західних партнерів. 2024 рік може бути важким для нашої країни, адже частина цієї допомоги наразі під питанням або вичерпана.

Проте три події можуть суттєво вплинути на хід гри. Про це пише сербський Голос Америки.

"Усі експерти попереджають, що несподівана подія – смерть світового лідера (мається на увазі Путін — ред.), стихійне лихо чи початок нової війни – може змінити ситуацію в Україні", — зазначає видання.

За оптимістичного сценарію, якщо Конгрес США схвалить додатковий пакет допомоги Києву на 61 мільярд доларів, а Україна отримає від Заходу винищувачі F-16 і ракети, а також більше протирадіолокаційних ракет HARM, то українська авіація зможе діяти ближче до фронту. Такої думки генерал у відставці Девід Петреус.

Однак Петреус попереджає, що цього може бути недостатньо для прориву російських укріплень на південному сході: "Україні ще належить подолати величезну лінію оборони, так звану лінію Суровікіна, якщо вона не зможе повністю домінувати в повітряному просторі. Але я не впевнений, що західних літаків для цього достатньо".

Військовий історик Фредерік Каган написав для Інституту вивчення війни, що без західних зенітних ракет для систем ППО російські атаки на українські міста – як минулого тижня на Київ і Харків – були б ще ефективнішими. Також він вважає, що війна може затягнутися на роки.

Джон Гербст, директор Євразійського центру Atlantic Council, каже, що не може уявити вирішальної перемоги Росії.

"Україна не буде повністю підкорена навіть за найгіршого сценарію. Після Другої світової війни воно роками вело партизанську війну проти радянських військ. Проте, сподіваюся, до цього не дійде", — зазначає він.

Російська втома від війни потенційно може бути позитивною для України. Міністерство оборони Великобританії заявило, що втрати росіян, якщо нинішні темпи збережуться, до 2025 року перевищать півмільйона.

Майкл Кофман, експерт з російської армії Фонду Карнегі за міжнародний мир, зазначає, що Росії потрібно більше військ.

"Росія може набрати достатньо людей, щоб покрити втрати, але для ротації їх не вистачає. Тому йому доведеться або подвоїти поточні темпи мобілізації, або частково реалізувати інші", — сказав він.

А за міжнародної допомоги, зазначає Кофман, Україна може адаптуватися та відбивати російські атаки.

"Україна може збільшити виробництво безпілотників та інших систем, які можуть зменшити залежність від артилерійських боєприпасів. Хоча для цього знадобляться західні фінансові ресурси, Україна може сконцентрувати частину виробництва в країні", — додав експерт.

Посилаючись на анонімні джерела в адміністрації Байдена, американське Politiсo повідомляло в грудні, що Америка змінює свою мету, від підтримки повної перемоги України до визначення своєї позиції в можливій мирній угоді з Росією.

Проте президент Німецького фонду Маршалла в Америці Хізер Конлі каже, що Україна ніколи не може прийняти можливий російський варіант миру: "Вони (росіяни) хочуть забрати все. Володимир Путін говорить про Одесу як про російське місто. Вони хочуть встановити в Києві маріонетковий режим і зробити так, щоб України як окремої країни не існувало".

Раніше "Телеграф" писав, що російське вторгнення в Україну швидше за все не закінчиться у 2024 році, а тому треба бути готовими до проведення системних реформ, щоб у 2025 році переломити ситуацію. Як розповів львівський історик, викладач та публіцист Ярослав Грицак під час лекції з причин війни та її перспектив в Австрійській академії наук, він не бачить ймовірності того, що війна закінчиться протягом кількох місяців чи навіть року.