"Нас закликали не загострювати": Зеленський розповів, що сильно зашкодило Україні

Український лідер вважає, що ситуація на фронті могла б бути іншою, якби Захід відреагував інакше

Україна ще до початку повномасштабного вторгнення закликала Захід приймати активні дії щодо РФ. Однак союзники рекомендували нашій країні "не загострювати" ситуацію, і це ні до чого хорошого не призвело.

Про це під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив Володимир Зеленський. Український президент зазначив, що страх Заходу "ескалації конфлікту" тільки нашкодив нашій країні.

"До повномасштабного вторгнення ми постійно чули — не загострювати! Ми закликали до проактивних дій, санкцій, щоб запобігти розширенню війни. Нам сказали: не загострюйте. І після 24 лютого ніщо так не зашкодило нашим коаліціям, як ця концепція", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що президент України прилетів до США, де бере участь у Всесвітньому економічному форумі, що проходить у Давосі. Напередодні там відбувся саміт з української "Формули миру". Також глава держави зустрівся в США з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, хоча зустріч раніше не була анонсована.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Давосі Зеленському можуть виставити низку вимог щодо війни з РФ. Америка зараз розробляє план підтримки України на 2024 рік.