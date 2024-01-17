Россияне затихли под Купянском, но люто давят на Донбассе: что происходит на фронте (карта)

Интенсивность боевых действий очень высокая

Идет 693-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 16 января на фронте произошло 98 боевых столкновений. Оккупанты сконцентрировали силы на Донбассе.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На Лиманском направлении наши защитники отразили 11 атак в районах Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области. Еще 17 атак было отбито атак возле Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и севернее Григоровки, Веселого Донецкой области.

Ситуация на Лиманском направлении на карте deepstate

На Бахмутском направлении наши воины отразили 9 атак оккупантов. Бои шли возле Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Ситуация на Бахмутском направлении на карте deepstate

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который пытается окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. За сутки 16 января было отбито 20 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Ситуация на Авдеевском направлении на карте deepstate

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага у Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. За сутки отбито 17 атак.

Ситуация на Марьинском направлении на карте deepstate

На Запорожском направлении наши воины отбили одну атаку россиян. Бой шел западнее Вербового Запорожской области.

Ситуация на Запорожском направлении на карте deepstate

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки россияне совершили 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

Ситуация на Херсонском направлении на карте deepstate

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 17 января россияне атаковали юг Украины беспилотниками. Поврежден жилой дом в Приморском районе Одессы, сгорели автомобили. Пострадало трое людей.