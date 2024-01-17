Враг запускал по Украине "шахеды" и ракеты: сколько целей удалось уничтожить

ПВО работала в нескольких областях

В ходе ночной атаки "шахедами", которую российские оккупанты устроили в ночь на 17 января, было уничтожено 19 дронов-камикадзе. Также враг применял ракеты с территории Белгородской области.

Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Украины. Отмечается, что в целом захватчики нанесли 20 ударов "шахедами" и из них не удалось уничтожить только один.

"В ночь на 17 января 2024 года противник нанес удар 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск — рф. и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгогородской обл. – рф в направлении Харькова", — говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Также отмечается, что противовздушная оборона работала в таких областях:

Запорожской,

Николаевской,

Одесской,

Днепропетровской,

Кировоградской.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 16 января российские оккупанты нанесли удар по Харькову. В результате несколько человек получили ранения. Удары были совершены по центру города, где нет военных объектов.