У шести областях України вночі лунали вибухи: деталі атаки дронів Росії

Ворог здійснив комбіновану атаку, застосувавши дрони та ракети

Вночі 18 січня російські окупанти запустили по Україні 33 ударні безпілотні літальні апарати і дві зенітні керовані ракети С-300. Основні напрямки удару – південь та північ.

Про це повідомили у Повітряних силах України. Зазначається, що більшу частину дронів вдалося збити.

"У ніч на 18 січня 2024 року окупанти атакували 33 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Охтарськ і Курської обл. — Росії, також вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області по Харківщині", — йдеться у повідомленні.

Загалом було знищено 22 безпілотники. Ще кілька дронів не досягли своїх цілей. До відображення повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ.

ППО цієї ночі працювала у Сумській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 17 січня російські загарбники запускали Україною "Шахеди". Водночас із території Білгородської області він запускав ракети. Майже всі БПЛА вдалося ліквідувати.