В шести областях Украины ночью гремели взрывы: детали атаки дронов России

Враг совершил комбинированную атаку, применив дроны и ракеты

Ночью 18 января российские оккупанты запустили по Украине 33 ударных беспилотных летательных аппарата и две зенитные управляемые ракеты С-300. Основные направления удара – юг и север.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины. Отмечается, что большую часть дронов удалось сбить.

"В ночь на 18 января 2024 года оккупанты атаковали 33 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск и Курской обл. – Рф., также ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области по Харьковщине", — говорится в сообщении.

В целом было уничтожено 22 беспилотника. Еще несколько дронов не достигли своих целей. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, средства РЭБ.

ПВО этой ночью работала в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 17 января российские захватчики запускали по Украине "Шахеды". Вместе с тем с территории Белгородской области он запускал ракеты. Практически все БПЛА удалось ликвидировать.