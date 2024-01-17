Не лише оборонятися: Зеленський розповів про головне завдання України у 2024 році

Президент назвав фундаментальне завдання України у поточному році

Україна має зберегти ініціативу на полі бою протягом року, оскільки таким чином вона зможе вирішувати, як саме буде закінчено війну.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, саме про це йшлося під час засідання Ставки в середу, 17 січня. За його словами, він заслухав доповіді командувачів різних напрямків про бої на сході та півдні країни, а також про хід зміцнення кордону та протидію диверсійним групам на півночі.

"Був і стратегічний рівень обговорення – наші дії цього року. І не лише оборонні. Україна потребує амбітної, активної перспективи. Щоб саме наша держава мала ініціативу, а не ворог. Щоб саме від українських дій залежало завершення війни", — сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що світ підтримує тих, хто має перспективу, а тому для України збереження ініціативи є "фундаментальним завданням".

Варто зазначити, що напередодні у західних ЗМІ з’являлася інформація про те, що Зеленський отримав послання від президента США Джо Байдена, що Україні необхідно перейти до оборони. Своєю чергою український президент нібито відповів, що це можливо лише у випадку, якщо США та союзники гарантують, що ЗСУ матиме необхідні для цього засоби.

Як повідомлялося раніше, президент Франції Еммануель Макрон для Європи 2024 стане вирішальним у питанні подання військової допомоги, що істотно вплине на те, як ЗСУ зможуть протистояти російським загарбникам.