Не только обороняться: Зеленский рассказал о главной задаче Украины в 2024 году

Президент назвал фундаментальное задание Украины в текущем году

Украина должна сохранить инициативу на поле боя в течение года, поскольку таким образом она сможет решать как именно будет закончена война.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский именно об этом шла речь во время заседания Ставки в среду, 17 января. По его словам, он заслушал доклады командующих разных направлений о боях на востоке и юге страны, а также о ходе укрепления границы и противодействии диверсионным группам на севере.

"Был и стратегический уровень обсуждения – наши действия в этом году. И не только оборонительные. Украина нуждается в амбициозной, активной перспективе. Чтобы именно у нашего государства была инициатива, а не у врага. Чтобы именно от украинских действий зависело завершение войны", — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что мир поддерживает тех, кто имеет перспективу, а потому для Украины сохранение инициативы является "фундаментальным заданием".

Стоит отметить, что накануне в западных СМИ появлялась информация о том, что Зеленский получил послание от президента США Джо Байдена о том, что Украине необходимо перейти к обороне. В свою очередь украинский президент якобы ответил, что это возможно лишь в случае, если США и союзники гарантируют, что у ВСУ будут необходимые для этого средства.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон для Европы 2024 год станет решающим в вопросе представления военной помощи, что существенно повлияет на то, как ВСУ смогут противостоять российским захватчикам.