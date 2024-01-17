Решающий год: Макрон сделал важное заявление о войне в Украине

Президент Франции призвал Европу не зависеть от результатов выборов в США

Несмотря на политические перемены на Западе, Европа должна продолжать оказывать поддержку Украине в ее борьбе против российского вторжения.

С таким обращением выступил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

По его словам, для Европы 2024 год станет решающим в вопросе представления военной помощи, что существенно повлияет на то, как ВСУ смогут противостоять российским захватчикам и не дать им достичь успеха на поле боя.

"Чтобы Россия не победила в Украине, 2024 год станет ключевым для европейцев, каким бы ни был результат выборов в США", — сказал Макрон и добавил, что РФ не должна и не может победить в Украине.

Кроме того, он напомнил, что Франция работает с Украиной над договором о гарантиях безопасности и вскоре он будет подписан.

"Премьер-министр Сунак (глава правительства Великобритании Риши Сунак — ред.) уже совершил поездку несколько дней назад и подписал такое соглашение. Мы завершаем работу над таким же соглашением с Украиной", — отметил президент Франции.

Напомним, ранее Макрон говорил, что подписание договора должно произойти в феврале, когда он посетит Киев. Он отметил, что вместе с тем Украина получит еще 40 крылатых ракет SCALP.