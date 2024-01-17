Вирішальний рік: Макрон зробив важливу заяву про війну в Україні

Президент Франції закликав Європу не залежати від результатів виборів у США

Попри політичні зміни на Заході, Європа має продовжувати надавати підтримку Україні у її боротьбі проти російського вторгнення.

З таким зверненням виступив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі.

За його словами, для Європи 2024 рік стане вирішальним у питанні надання військової допомоги, що суттєво вплине на те, як ЗСУ зможуть протистояти російським загарбникам та не дати їм досягти успіху на полі бою.

"Щоб Росія не перемогла в Україні, 2024 стане ключовим для європейців, яким би не був результат виборів у США", — сказав Макрон і додав, що РФ не повинна і не може перемогти в Україні.

Крім того, він нагадав, що Франція працює з Україною над договором про гарантії безпеки та незабаром його буде підписано.

"Прем’єр-міністр Сунак (глава уряду Великої Британії Ріші Сунак — ред.) вже здійснив поїздку кілька днів тому і підписав таку угоду. Ми завершуємо роботу над такою самою угодою з Україною", — зазначив президент Франції.

Нагадаємо, раніше Макрон говорив, що підписання договору має відбутися у лютому, коли він відвідає Київ. Він зазначив, що водночас Україна отримає ще 40 крилатих ракет SCALP.