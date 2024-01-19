Ситуація вийшла з-під контролю: військові РФ пробиваються до Авдіївки (карта)

Якщо нічого не змінити, то Авдіївка може повторити долю Бахмута

На фронті тривають бої за Авдіївку. У східній частині міста станом на 19 січня погіршилась ситуація. Окупанти використовують погодні умови та атакую позиції ЗСУ на "Царській охоті" та на південь від Кам’янки.

Про це повідомляє аналітичний портал DeepState. Якщо в районі Кам’янки ситуація контрольована, то на півдні Авдіївки ворогові вдалося пробитися через "Царську охоту" вулицею Соборною до самого міста.

Росіяни намагаються закріпитися в Авдіївці: окопуються та підтягують логістику. Але доки ворог цього не зробив, необхідно направити в цей район підкріплення.

"Ситуацію не можна ігнорувати та применшувати події. Справді, там зараз потрібна додаткова підтримка, доки виродки не окопалися і не підтягнули логістику. Потрібне посилення і 110-й ОМБр, хлопці не вічні та не залізні, хоч і докладають надлюдських зусиль", — повідомляють на порталі.

Аналітики зазначають, що українські воїни потребують, зокрема, дронів з тепловізорами. У погану погоду тільки ці пристрої можуть їм допомогти.

Український журналіст та військовий експерт Юрій Бутусов також заявив, що в Авдіївці ситуація вже критична. Він закликає українське військове керівництво негайно направити підкріплення.

"Ворог зумів зачепитися за кілька будинків на околиці Авдіївки… Зайшли кілька груп росіян без жодних масштабних штурмів — а просто зайшли, бо в цьому місці просто не вистачає людей та технічних засобів для контролю всіх посадок та підходів", — каже Бутусов.

Він зазначає, що вже давно говорив про те, що Авдіївський напрямок потрібно зміцнити людьми та озброєнням, інакше росіяни зможуть прорвати оборону. Попри обіцянки президента Зеленського допомогти військовим, додаткові сили не були кинуті на цей напрямок.

За словами Бутусова, до Авдіївки зараз як ніколи потрібно направити боєздатні резерви. Тільки вони зможуть ліквідувати прорив та посилити щільність оборони. Якщо цього не зробити, то ворог зможе серйозно зачепитися за міську забудову, і щоб його вибити доведеться прикласти набагато більше зусиль.

"Доведеться потім, як у Бахмуті, кидати в бій у десять разів більше сил, щоб якнайдовше вести опір у місті — але тоді втрати зростуть на порядок і буде вже пізно, надто пізно. І відповідальність за провал в Авдіївці буде повністю на Зеленському, який відвідав місто та гарантував направити туди додаткові сили", — підсумував Бутусов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Росія може піти у новий наступ на фронті. Через це українське військове командування вимушене розробляти нову стратегію боїв.