Хронологія війни — день 1136: Росія атакувала дронами Харків і Київ

4 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій із фронту. На 1136 день війни росіяни обстріляли Харків та Запорізьку область і з меншою силою тиснуть на фронті

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1136 днів. Кількість бойових зіткнень на фронті за попередню добу становила 111. Основні сили загарбники стягують на Покровський напрямок, водночас росіяни намагаються витіснити ЗСУ з Бєлгородської області.

Як проходить 1136-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 4 квітня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Унаслідок атаки на Харків постраждало 29 людей (четверо з них у лікарні), одна особа загинула.

Також у Києві було чутно вибухи, після яких за містом розпочалась пожежа.

З ситуацією в Україні 1 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1133: бої в Білгородській області, велика допомога Україні та удар по енергооб’єкту

Про новини та події 2 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1134: росіяни запускають БПЛА та застосовують хімічну зброю

Про те, що відбувалося 3 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1135: нові обстріли Харкова та загострення на фронті