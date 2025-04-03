Хронология войны — день 1136: Россия атаковала дронами Харьков и Киев

4 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1136 день войны россияне обстреляли Харьков и Запорожскую область и с меньшей силой давят на фронте

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1136 дней. Количество боевых столкновений на фронте за предыдущие сутки составило 111. Основные силы захватчики стягивают на Покровское направление, в то же время россияне пытаются вытеснить ВСУ из Белгородской области.

Как проходит 1136 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 4 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В результате атаки на Харьков пострадали 29 человек (четверо из них в больнице), один человек погиб.

Также в Киеве были слышны взрывы, после которых за городом начался пожар.

С ситуацией в Украине 1 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1133: бои в Белгородской области, большая помощь Украине и удар по энергообъекту

О новостях и событиях 2 апреля "Телеграф" рассказывал здесь:Хронология войны — день 1134: русские запускают БПЛА и применяют химическое оружие

О том, что происходило 3 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1135: новые обстрелы Харькова и обострение на фронте