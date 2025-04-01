Хронология войны — день 1133: бои в Белгородской области и на Покровском направлении

1 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1133 день войны россияне не сбавляют оборотов на фронте, но вынуждены отвлекаться на Белгородскую область

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1133 дней. Количество боевых столкновений на фронте остается высоким, а основные боевые действия проходят на Покровском направлении.

Как проходит 1133-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 1 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 Украина, Британия и Франция обсудят вопрос введения европейских войск в "скором времени", сообщили в пресс-службе британского премьера

00:00 В США выступили против введения в Украине временного правления, которое предлагал Путин.

О новостях и событиях 29 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1130: "прорыв" ВСУ в Белгородской области и удар по Харькову

О том, что происходило 30 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1131: Трамп злится на Путина, а NYT написала о "тайной истории" Украины

С ситуацией в Украине 31 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1132: Россия атаковала Украину дронами в годовщину освобождения Киевщины